Corti dopo Milan Como Femminile: «Soddisfatto delle ragazze, si sono difese con i denti. Dobbiamo avere la motivazione per fare questo»

Corti dopo Milan Como Femminile: le parole del tecnico rossonero dopo il match di campionato

L’allenatore del Milan Women Davide Corti ha parlato a MilanTv per analizzare la prova contro il Como.

SULLA PARTITA – «Fa piacere vincere. Avevamo fatto bene anche la scorsa partita poi, guardando gli errori, ci siamo resi conto che siamo uscite in ritardo su una conclusione da fuori e hanno segnato un grandissimo gol. Oggi si sono difese con i denti, credo che loro non abbiano avuto grande occasioni da dentro la nostra area, ci siamo difese benissimo. Peccato aver segnato solo un gol, le ripartenze non le abbiamo sfruttate come altre volte. Giocare 2 volta in una settimana non è facile, alcune ragazze erano a corto di energie, quelle che si sono rese disponibili hanno fatto bene».

DIFFERENZE RISPETTO L’ULTIMA PARTITA – «Giocare su un campo in erba è diverso dal farlo in uno sintetico, la palla scorre meno e i tacchetti hanno più presa, per cui diventa tutto più difficile nel corso di una partita».

SULLE ULTIME SETTIMANE – «Sono soddisfatto di quanto stanno facendo le ragazze in termini di risultati, poi ovviamente c’è sempre qualcosa da migliorare. L’idea è quella: avere sempre la motivazione per onorare se stessi, il gruppo e il club».