Thiago Silva a Sky: «Vedo un Ibrahimovic diverso da dirigente, darà tanto al Milan. Il mio addio? Ho sempre avuto questo rimpianto»

Thiago Silva, leggenda del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro la Stella Rossa

Intervenuto a Sky prima di Milan-Stella Rossa, Thiago Silva ha dichiarato:

PAROLE – «La verità è che vedo Ibrahimovic diversamente. È sempre stato un grande lavoratore e darà tanto al Milan, sono contento per lui. Addio al Milan? Giorni particolari per me, non sapevo di dover andare via. Non parlai ai tifosi prima di andarmene come fecero Nesta e Inzaghi, ma al mio ritorno a San Siro i tifosi mi hanno mostrato affetto. Sono sempre contento di stare qui. Nuovo Thiago Silva? Ognuno ha le sue caratteristiche. Quando sono arrivato qui dal Brasile non sapevo di poter diventare così forte, ma il Milan mi ha fatto lavorare con Allegri e Tassotti. Ho avuto anni fenomenali. Ogni giocatore deve pensare alla sua carriera, lavorare e fare il professionista».