Capello non ha dubbi: «Milan tra le prime 8 di Champions? Il calendario è favorevolissimo. E Fonseca ha visto la squadra convinta di questo»

Capello ha parlato del Milan in Champions League e di come Fonseca ha visto la squadra per la Stella Rossa: il commento

Capello dagli studi di Sky Sport ha parlato del Milan prima della partita di Champions League contro la Stella Rossa.



LE PAROLE – «Milan tra le prime 8? Il calendario lo dice. È favorevolissimo per arrivarci, sarebbe molto importante per il Milan visti i risultati in campionato. Potrebbe fare una partita di meno. Fonseca carico e convinto dalle sensazioni dei suoi giocatori? Ha detto che la squadra a livello difensivo ha equilibrio, vuol dire essere positivi. E ha visto la squadra convinta del proprio valore e di essere in grado di fare un’ottima prestazione. L’allenatore vede giocatori, li sente e stasera devono fare una buonissima prestazione».