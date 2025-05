Nuovo DS Milan, Parolo non ha dubbi: l’ha detto su Conceicao, clamoroso scenario

Nuovo DS Milan, Marco Parolo, ex calciatore e noto opinionista, ha commentato la situazione relativa al club rossonero

Ospite a Step on Football, programma di DAZN, Marco Parolo ha parlato così del nuovo DS del Milan:

PAROLE – «Secondo me Conceiçao vuole rimanere, ma nel momento in cui lui, in queste ultime 5 partite, dimostra di avere questa continuità con questo cambio modulo, secondo me ha capito come prendere in mano lo spogliatoio, come far pace con giocatori come Fofana, Pulisic. E se ti ricordi Fofana all’inizio non era inamovibile come adesso. Ha fatto dentro e fuori dal campo perché secondo me ci è andato in scorso all’inizio. Con Pulisic ha avuto degli scontri e però adesso ha capito come trovare la quadra. Leao stesso, dentro fuori, oggi è dentro. 4 volte di fila la stessa formazione. Per me il Milan oggi Conceiçao ce l’ha in mano. Oggi Conceiçao pul fare un finale di stagione importante e fare una finale di Coppa Italia per vincere. E nel momento in cui vince la Coppa Italia si siede e dice: “Ciao, io sono Conceiçao. Io sono questo, voglio a, b, c, d, e, f, mi fa queste”, e oggi la società Milan farebbe bene ad ascoltare Conceiçao e dargli questo. Perché ad oggi il Milan ha una confusione tale che non sa chi prendere come ds, e Moncada, Furlani, Ibra vogliono rimanere loro a comando e Conceiçao è l’uomo giusto per loro. Io lo dico oggi. Secondo me rimane (Conceiçao, ndr), il Milan non prende nessun ds, rimangono li stessi. Il Milan ha la rosa per fare molto di più e Conceiçao farà molto di più».