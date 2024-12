Loftus-Cheek a Sky: «La Stella Rossa viene a San Siro per vincere, ma il Milan deve farsi trovare pronto. In questa Champions League...»

Loftus-Cheek ha concesso un’intervista a Sky Sport prima di Milan Stella Rossa: «Mi aspetto una partita molto veloce. E…»

Loftus-Cheek ha concesso un’intervista a Sky Sport prima di Milan Stella Rossa di Champions League.



CHE PARTITA SI ASPETTA – «Una partita molto veloce. Mi aspetto come ogni squadra che viene a giocare a San Siro contro il Milan che diano qualcosa in più anche loro, vogliono sempre vincere. E’ una grande occasione, dobbiamo farci trovare pronti. Con questa formula in Champions League ci sentiamo fiduciosi e pronti a partire».