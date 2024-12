Ibrahimovic: «Al Milan ci vuole Thiago Silva. E’ un grande, l’Ibrahimovic della difesa»

Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky su Thiago Silva, oggi presente a San Siro per Milan Stella Rossa. Le parole

Ibrahimovic nella sua intervista a Sky Sport prima di Milan Stella Rossa ha rilasciato alcune emozionanti dichiarazioni su Thiago Silva, oggi presente a San Siro per seguire la partita di Champions.

QUANTO SERVIREBBE THIAGO SILVA AL MILAN – «Ci vuole tanto. Altro giorno ho scritto che non ero preoccupato per la difesa perché c’era Thiago Silva. Sembra un Ibrahimovic in difesa quando giocavo con lui. Non si può dire niente a uno come Thiago Silva. E’ un grande giocatore, ha avuto una grande carriera. Sta giocando ancora e gli ho detto di continuare fino a quando sta bene. Sono contento che è qua oggi a dare il supporto. Sono contento di aver giocato con lui al Milan e Psg, anche se mi ha portato via dal Milan la prima volta».

LE PAROLE INTEGRALI