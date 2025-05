Coppa Italia Milan, Galderisi ammonisce i tifosi rossoneri: sulla finale col Bologna l’ha detto veramente

Coppa Italia Milan, Giuseppe Galderisi ha sottolineato l’importanza che avrebbe per i rossoneri chiudere la stagione con due trofei vinti

Ospite a TMW Radio, Giuseppe Galderisi ha parlato così del momento del Milan in vista della finale di Coppa Italia del 14 maggio:

PAROLE – «I milanisti non sono contenti, ma portare a casa due titoli in una stagione non è semplice. Da quando Conceicao ha cambiato modulo, passando a tre dietro, si stanno esaltando Theo Hernandez e Leao per esempio. Il 3-4-2-1 è perfetto per questo Milan, perché c’è più libertà e c’è meno preoccupazione. Per me Conceicao ha fatto un bel lavoro, questo Milan è completamente diverso da quello iniziale».