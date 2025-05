Conceicao Milan, Marianella convinto: «Con due trofei il suo percorso non sarebbe assolutamente disastroso per un motivo molto semplice»

Conceicao Milan, Massimo Marianella, noto giornalista, ha commentato il percorso del portoghese in rossonero in caso di vittoria della Coppa Italia

Ospite a Sky, Massimo Marianella ha parlato così del momento del Milan:

PAROLE – «Bisogna scegliere l’allenatore, poi sarà lui a capire come giocare e chi tenere. Il Milan ha già buonissimi giocatori e parte già da una base molto alta che non rispecchia la stagione. Può essere un anno parzialmente deludente, perché la storia del Milan ti ha abituato ad altro: ma se il Milan dovesse portare a casa due trofei, così tanto disastroso non mi sembra anche perché vedo delle basi di ricostruzione. Devono decidere a chi affidarla dietro la scrivania e in panchina».