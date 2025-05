Nuovo DS Milan, Ambrosini confuso: «C’è una cosa che assolutamente non capisco»

Nuovo DS Milan, Massimo Ambrosini ha espresso tutta la propria perplessità in merito alla ricerca portata avanti dal club rossonero

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in occasione dell’evento di Under Armour nel progetto di One of Us, Massimo Ambrosini, leggenda del Milan, ha commentato con perplessità la ricerca in casa rossonero del nuovo direttore sportivo del club. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Non ho la minima idea di che strada prenderà il Milan. Non capisco tanto la direzione in cui la società voglia andare».

I rossoneri hanno scelto di prendere sul tema una decisione definitiva solo dopo la finale di Coppa Italia del prossimo 14 maggio.