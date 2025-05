Direttore sportivo Milan, Tare spera ancora! Decisione a fine stagione ma c’è anche una clamorosa possibilità

Direttore sportivo Milan, Igli Tare, dopo l’incontro con Furlani di metà aprile, spera ancora nella chiamata ma c’è una clamorosa possibilità

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan c’è ancora da risolvere la questione relativa al nuovo direttore sportivo dopo la fumata nera con Fabio Paratici. Igli Tare, che ha incontrato Furlani a metà aprile, spera ancora nella chiamata ma in casa rossonera comincia a farsi largo una clamorosa possibilità.

Se l’Atalanta non dovesse liberare Tony D’Amico, che ha coi bergamaschi un contratto fino al 2027 con opzione per il 2028, non è escluso che il Milan resti con l’attuale assetto dirigenziale senza dunque l’inserimento di un DS. In questo senso la forte sensazione è che molto dipenderà dall’esito della finale di Coppa Italia.