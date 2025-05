Tare Milan, ipotesi ancora viva! Queste le condizioni per l’arrivo del DS albanese. Ultime

Tare Milan, non tramonta l’ipotesi dell’arrivo in rossonero dell’ex direttore sportivo della Lazio: questo lo scenario per l’approdo a Milanello

Il Milan sta valutando diverse opzioni per la posizione di direttore sportivo e Igli Tare sembra essere una delle possibilità da tenere in considerazione. Sebbene Tony D’Amico sia la scelta principale del Milan, Tare potrebbe essere considerato come opzione di riserva o in caso di necessità.

La sua esperienza e conoscenza del calcio italiano potrebbero essere utili per il Milan. Il Milan deve risolvere la questione del direttore sportivo il prima possibile per poter pianificare la prossima stagione. La scelta di Tare potrebbe avere un impatto significativo sulla squadra e sulle scelte di mercato del Milan.