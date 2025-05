Nuovo DS Milan, Furlani prepara l’assalto finale ma si cautela! La novità spazza via le ultime voci

Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani prepara l’affondo definitivo per Tony D’Amico: Igli Tare ipotesi last minute. Tutti gli aggiornamenti

Il Milan sembra essere ancora alla ricerca di un direttore sportivo e la situazione potrebbe essere risolta solo all’ultimo minuto. Nonostante le tempistiche lunghe, il club non può permettersi di rimanere senza un direttore sportivo e quindi sta valutando diverse opzioni.

Tony D’Amico sembra essere la scelta principale del Milan, con un affondo previsto per ingaggiarlo dall’Atalanta. Igli Tare resta una possibilità da tenere in considerazione, probabilmente come opzione di riserva o last minute. Il Milan deve risolvere la questione del direttore sportivo il prima possibile per poter pianificare la prossima stagione. La scelta di D’Amico o Tare potrebbe avere un impatto significativo sulla squadra e sulle scelte di mercato del Milan. Lo riporta calciomercato.com.