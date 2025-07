Calciomercato Milan, segnale chiaro e netto del calciatore: Tare gongola perché il grande obiettivo vuole trasferirsi. Ultimissime notizie sui rossoneri

Le mosse di Ardon Jashari stanno diventando sempre più esplicite, e ogni segnale sembra puntare verso il Milan. Secondo quanto riportato da Luca Bianchin, un indizio significativo è emerso in questi giorni: il centrocampista svizzero non ha preso parte alle foto ufficiali di inizio stagione con i suoi compagni del Club Brugge. Un’assenza che va ben oltre la semplice casualità e che, nel mondo del calcio, è spesso interpretata come una chiara manifestazione di intenti.

Questo gesto, non fare le foto di rito con la squadra, è una prova ulteriore della sua volontà ferrea di trasferirsi al Milan. Jashari sta, di fatto, “aiutando il Milan nella trattativa”, inviando messaggi inequivocabili al suo attuale club e dimostrando pubblicamente il suo desiderio di cambiare aria. È un modo per mettere pressione al Bruges, spingendolo ad accelerare i tempi e a trovare un accordo con i rossoneri.

A rafforzare questa tesi, si aggiunge il fatto che Jashari in questi giorni si è allenato da solo, e non con il resto della squadra. Questa scelta, probabilmente concordata con la società o dettata dalla sua stessa volontà, evidenzia una situazione di “separato in casa” o quantomeno di gestione personalizzata in attesa di sviluppi sul mercato. Non partecipare agli allenamenti di gruppo è un passo ancora più marcato rispetto alla mancanza nelle foto ufficiali, indicando una rottura, seppur momentanea, con la routine della squadra.

Il Milan, dal canto suo, sta lavorando per portare a termine questa operazione. L’interesse per Jashari è noto da tempo, e le sue recenti azioni non fanno che confermare l’esistenza di un’intesa di massima tra il giocatore e il club rossonero. Ora la palla passa al Club Brugge, che dovrà decidere se accontentare la volontà del suo calciatore o tenere duro, sapendo però che un giocatore scontento può creare dinamiche complesse all’interno dello spogliatoio.