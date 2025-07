Allenamento Milan, sabato l’amichevole in famiglia con Milan Futuro e poi la partenza: il programma completo. Le ultimissime sui rossoneri

Questo sabato mattina, Milanello sarà teatro di un test amichevole particolare per il Milan: la prima squadra, sotto la guida di Massimiliano Allegri, affronterà il Milan Futuro, la neonata formazione Under 23 che ha ripreso gli allenamenti proprio ieri in vista della prossima stagione di Serie C. Sarà un’occasione interessante per i tifosi e per lo staff tecnico, che potranno osservare da vicino sia lo stato di forma dei “grandi” sia i progressi dei giovani talenti.

Per la prima squadra, questo match rappresenta un’opportunità per mettere minuti nelle gambe e affinare gli schemi di gioco prima della partenza per la tournée estiva. Sarà un primo assaggio di calcio giocato dopo le vacanze, utile per riprendere il ritmo partita e testare le prime indicazioni tattiche di Allegri. I riflettori saranno puntati anche sui nuovi acquisti e sui giocatori rientrati dai prestiti, che avranno modo di mettersi in mostra.

Dall’altra parte del campo, il Milan Futuro avrà la sua prima vera prova del nove. Dopo aver iniziato gli allenamenti solo da pochi giorni, i ragazzi di Oddo si confronteranno subito con avversari di altissimo livello. Sarà un banco di prova fondamentale per valutare la condizione fisica e le prime intese di squadra, ma anche un’opportunità unica per i giovani di misurarsi con i campioni della prima squadra, magari sognando un giorno di farne parte stabilmente.

La giornata di sabato non si esaurirà a Milanello. In serata, infatti, è già in programma la partenza della squadra rossonera per Singapore, la prima tappa di una lunga e impegnativa tournée in Asia e in Australia. Un viaggio che porterà il Milan a incontrare tifosi da ogni angolo del mondo e a disputare amichevoli di prestigio, fondamentali per la preparazione atletica e per l’espansione del marchio rossonero a livello globale.