Calciomercato Milan, sarà Embolo il nuovo attaccante? Il retroscena raccontato da Matteo Moretto. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan continua a scandagliare il mercato per rinforzare il reparto offensivo, e un nome che è tornato in auge è quello di Breel Embolo. Secondo quanto spiegato da Moretto, l’attaccante del Monaco era stato proposto ai rossoneri già un mese fa. Nonostante non sia considerata una prima scelta, la dirigenza di Via Aldo Rossi ha comunque inserito il suo nome nella lista dei possibili acquisti.

Il motivo di questo interesse, seppur non prioritario, risiederebbe nella facilità economica dell’operazione. Per convincere il Monaco a cedere Embolo, infatti, basterebbero circa 15 milioni di euro. Una cifra che rientra nei parametri di spesa del Milan, sempre attento a cogliere opportunità che uniscano qualità e sostenibilità finanziaria. In un mercato dove i prezzi per i centravanti sono spesso esorbitanti, questa cifra rende Embolo un’opzione appetibile per la sua convenienza.

Un Profilo da Valutare per il Milan

Embolo, attaccante svizzero classe ’97, è un giocatore con caratteristiche fisiche importanti e una buona esperienza a livello internazionale. Pur non essendo il classico “nove” puro, può ricoprire diversi ruoli nel fronte offensivo, offrendo duttilità tattica. Il Milan, pur avendo altri obiettivi più in alto nella lista, potrebbe decidere di affondare il colpo su Embolo se le trattative per le prime scelte dovessero arenarsi o diventare eccessivamente costose.

La valutazione del Milan su Embolo sarà legata non solo al costo del cartellino, ma anche all’ingaggio e alla sua integrazione nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Se da un lato il giocatore potrebbe rappresentare una soluzione economicamente vantaggiosa, dall’altro il Diavolo dovrà ponderare attentamente se le sue caratteristiche si sposino perfettamente con le esigenze tattiche e gli obiettivi della squadra. Il mercato rossonero è in piena ebollizione, e la pista Embolo potrebbe scaldarsi ulteriormente nei prossimi giorni.