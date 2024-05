Conte Milan, Longari: «Non lo escludo, falso quel che si dice! Vi spiego»

Gianluigi Longari, intervenuto a Radio Rossonera, ha detto la sua sulla situazione legata alla panchina Milan. Il pensiero su Conte

LE PAROLE – «Tenderei a non escludere nessun genere di pista. Nemmeno quella di Conte. Da quanto so, non è vero quel che viene detto di lui nell’immaginario comune. Lui sarebbe apertissimo a un discorso diverso dal Conte che abbiamo sempre conosciuto: ingaggio importante e acquisti top. Secondo me Conte per il Milan sarebbe disposto alla costruzione di un progetto ad ampio raggio purché ci sia chiarezza anche a livello di comunicazione. E cioè che non arriva per vincere subito ma per costruire qualcosa. È necessario ci sia un passaggio ulteriore o che qualcuno scopra se ci sia stato»