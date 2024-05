Cernoia esulta dopo Milan Como Femminile: «Contenta del risultato anche se ci è mancata questa cosa. Sulla stagione…». Le parole della rossonera

Valentina Cernoia ha analizzato a MilanTv la vittoria del Milan Femminile sul Como.

SULLA PARTITA – «Sono contenta del risultato di oggi perché il pareggio di Pomigliano ci è rimasto un po’ indigesto. Una rimonta come quella subita da una squadra come noi è stata dura da digerire. Oggi ci è mancato quello che ci manca sempre: la cattiveria sotto porta per chiuderla prima. Questi sono gli step importanti per crescere».

SULLA STAGIONE – «Ci siamo ritrovate a dover gestire situazioni un po’ scomode e difficili durante la stagione, è dura comunque pensare di giocarsi una Poule Salvezza perché sappiamo che non ci compete dati i mezzi che abbiamo. Comunque siamo qui, siamo cresciute e dobbiamo rimboccarci le maniche per fare in modo che l’anno prossimo sia un campionato più da Milan».