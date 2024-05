Torino Milan, Pellegatti INCREDULO: «Ci vuole rispetto!». Poi svela un RETROSCENA

Torino-Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha criticato la sconfitta del club rossonero contro i granata

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Carlo Pellegatti ha parlato così di Torino-Milan:

PAROLE – «Non importa che sia la penultima di campionato, non importa che ormai siamo alla fine. Non importa che il Milan sia secondo e rimarrà secondo. Non si possono fare queste figure. La determinazione, l’attenzione… Si continuano a prendere gol di testa, non è possibile. Se fossi la società domani altro che giorno di riposo, me li metti tutti in torno, guarderei in faccia i giocatori, e anche l’allenatore, dicendo tre parole: “Ma vi pare?”. Nel giorno dei trent’anni della vittoria di Atene, ma vi pare? Non riesco a capire come il Milan abbia avuto questo atteggiamento. Parlavo con un collega, mi parlava di questo atteggiamento da pic nic. La difesa, 46 gol subiti, ancora giocatori che saltano solinghi in mezzo all’area. La ferocia e la determinazione. Se ce l’hai ce l’hai nella prima amichevole e nell’ultima di campionato. Sono veramente dispiaciuto, sconsolato e mortificato. Perché il Milan è il Milan. Penso ai tifosi che sono venuti (qui a Torino, ndr), penso ai tifosi di tutto il mondo che guardano la partita, e che poi la cosa peggiore spengono a metà match, dopo il terzo gol, sul 3-0. Non è possibile, il Milan è il Milan ed il blasone va sempre, sempre onorato».