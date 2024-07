Bucchioni sicuro sull’ex Milan: «Dopo la scuola rossonera può fare bene in un grande club». Le sue dichiarazioni

Intervenuto a Radio Punto Nuovo, Enzo Bucchioni ha parlato dell’ex calciatore del Milan Marco Brescianini. Le su dichiarazioni.

BUCCHIONI – «Mi convince. È un giocatore che può fare bene in un grande club. Viene dalla scuola del Milan e ha caratteristiche che Conte riesce ad esaltare come nessun altro. Ha grinta e mindset perfetto per il suo calcio. Fiorentina e Atalanta hanno rallentato su di lui, quindi il Napoli può inserirsi. Conte è una garanzia in questo: quando punta un giocatore, difficilmente sbaglia»