Infortunati Milan, Di Marzio tranquillizza: «Per lui nessun problema. Con l'Udinese...»

Gianluca Di Marzio, noto giornalista esperto di mercato, ha parlato così delle condizioni in casa Milan di Santiago Gimenez, uscito per infortunio contro la Fiorentina:

PAROLE – «Per Gimenez nulla di grave, tant’è che nei prossimi giorni sarà monitorato dallo staff medico giorno per giorno. Non c’è alcuna lesione, si tratta di una semplice botta ai muscoli. Verrà gestito quotidianamente con la speranza che possa recuperare per la gara di Udine».