Bennacer amareggiato: «Al Milan non basta arrivare secondi». Poi fa una PROMESSA per il futuro: le sue parole

Ismael Bennacer è intervenuto ai microfoni di Sportitalia al termine della sfida di ieri sera tra Torino e Milan per commentare la sconfitta esterna dei rossoneri. Di seguito le sue dichiarazioni.

BENNACER – «Siamo dispiaciuti per l’Europa perchè volevamo andare più avanti. In campionato siamo secondi, ma al Milan non basta arrivare secondi. Abbiamo voglia di vincere. Stasera è andata male, ma dentro abbiamo questo spirito»