Origi Milan: il belga tornerà dal prestito al Nottingham, poi... Svelato il PIANO per l'estate

Origi Milan: l’attaccante belga tornerà dal prestito al Nottingham Forest, poi… Svelato il PIANO per l’estate

Ci sono aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Divock Origi, che come accaduto al Milan non è riuscito a lasciare il segno nemmeno in questa stagione con la maglia del Nottingham Forest.

Secondo Nicolò Schira il belga non verrà riscattato dal club inglese e farà così ritorno alla base. L’ex Liverpool però non è assolutamente nei piani dei rossoneri e per questo motivo partirà ancora in estate.