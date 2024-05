Rodriguez: «Abbiamo fatto una grande partita». Poi fa i suoi complimenti al Milan: le dichiarazioni dell’esterno

Ricardo Rodriguez è intervenuto ai microfoni di Torino Channel, dopo la sfida tra Torino e Milan. Di seguito le sue parole.

RICARDO RODRIGUEZ – «Sono molto felice, mi godo questo momento. Abbiamo fatto una partita molto bella, siamo stati concentrati novanta minuti contro una grande squadra come il Milan. Sono felice per il gol e per la vittoria. Dedica? Alla mia famiglia, al mio bambino e a mia moglie»