Impallomeni sul commento rilasciato da Fonseca: «Il suo è uno sfogo contro...»

Ecco le dichiarazioni di Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio riguardo le parole rilasciate da Paulo Fonseca dopo Milan Stella Rossa.

PAROLE – «Fonseca è una persona straordinaria dal punto di vista umano. Emerge tutta la sua frustrazione, di un professionista che dice che è un gruppo di valore ma che non si comporta come tale. E’ uno sfogo contro alcuni calciatori, non sa più come prenderli. Io mi sono fatto un’idea, ma credo che 2-3 si conoscono, uno in particolare. Fonseca non è attaccato alle poltrone, o si fanno le cose come dice lui o si fa mandare via. Mi è piaciuto perché lo ha detto alla quarta vittoria di fila. Non vuole fare la figura dello scemo, lo ha fatto capire chiaramente».