Furlani Milan, la stoccata di Letizia non passa assolutamente inosservata: l’ha detto veramente!

Furlani Milan, Francesco Letizia, noto giornalista, ha criticato il modo di comunicare del club rossonero: le dichiarazioni non passano inosservate

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Francesco Letizia ha dichiarato:

PAROLE – «Nel momento in cui il Milan non comunica, è chiaro che poi escono solo notizie della controparte. E’ accaduto così con Paratici, per Tare o qualsiasi altra trattativa per i giocatori. Se i giornali informano in un certo modo, o ad esempio si fa la differenza di trattamento con l’Inter, è perchè il Milan non comunica. Non è interessato a comunicare con la stampa e nemmeno con i tifosi».