Conceicao Milan: tutto può cambiare! Il FATTORE che può essere decisivo, le DICHIARAZIONI

Gianluigi Longari, intervenuto a Radio Rossonera, ha detto la sua sulla situazione legata alla panchina Milan. Il pensiero su Conceicao

LE PAROLE – «Da quanto so, le piste principali vagliate sono le due portoghesi di Conceicao e Fonseca, ma tutto è mutevole. Il fatto che la valutazione del pubblico abbia dato dei riscontri più positivi per Conceicao rispetto a Fonseca potrebbe incidere, secondo me. Visto soprattutto quanto accaduto con Lopetegui»