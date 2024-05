Calciomercato Milan, Ibrahimovic ROMPE gli indugi! Messaggio a Cardinale, arriva LUI in attacco

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic ha scelto Joshua Zirkzee: messaggio a Cardinale, è lui la prima scelta in attacco

Come riportato da Tuttosport, Zlatan Ibrahimovic e tutto il calciomercato Milan hanno rotto gli indugi per quanto riguarda il colpo in attacco per la prossima estate.

Nonostante le voci su Sesko, in risalita nelle ultime ore, l’obiettivo numero uno resta Joshua Zirkzee, centravanti del Bologna. La valutazione è tra i 60 e i 65 milioni di euro ma Ibrahimovic, che è pronto anche ad inserire delle contropartite nell’affare (vedi Saelemaekers) ha convinto Cardinale: quello per la punta sarà l’investimento più grande a livello economico della storia del Milan.