Serafini analizza: «Cambiare Pioli sembra un paradosso ma le delusioni hanno superato le gioie». Le parole del giornalista

Luca Serafini ha analizzato a La Complessità del Calcio il possibile addio di Stefano Pioli dal Milan.

PAROLE – «Il paradosso è quello del Milan, tornato stabilmente sul podio del campionato e in Europa dopo anni di vacche magre sia in Italia che nelle coppe, e al termine di 2 stagioni in cui è arrivato in semifinale di Champions e secondo in campionato. A vederla da fuori e da lontano, sembrerebbe un controsenso, ma vivendola noi tutti da vicino sappiamo bene che le delusioni – alcune davvero cocenti – hanno di gran lunga superato le gioie, offuscando un percorso che Stefano Pioli ha condotto con eleganza, stile, professionalità, serietà, sbattendo contro gli scogli dei risultati che inevitabilmente segnano il destino di chiunque diriga qualcosa a questo mondo».