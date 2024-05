Leao Milan: INCREDIBILE ricostruzione! Il precedente con Conte e il mancato arrivo all’Inter

Retroscena di mercato legato al mancato arrivo di Leao all’Inter. Il dettaglio legato a Conte che ha cambiato tutto sul attaccante del Milan

Clamoroso retroscena di mercato riportato da calciomercato.com, e in particolare da Pasquale Guarro, sul mancato arrivo di Rafael Leao nel calciomercato Inter.

Era l’estate 2019 e prima che arrivasse al Milan, Ausilio aveva chiuso l’accordo con il Lille non riuscendo a trovare ancora l’intesa con il Manchester United per Lukaku, primo e unico desiderio di Conte. I due non sarebbero stati alternativi ma Conte bloccò tutto perchè era convinto che, preso Leao, Zhang non avrebbe poi permesso il colpo Lukaku. Da lì la minaccia di dimissioni e l’apertura definitiva del patron all’esborso economico necessario per l’arrivo del belga.