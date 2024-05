Calciomercato Milan Femminile: accordo per il rinnovo di Vigilucci, le ULTIME

Arriva una novità importante legata al calciomercato del Milan Femminile. Tutto fatto per il rinnovo di Vigilucci

Il calciomercato Milan Femminile si muove e pensa al futuro. In tal senso arriva una novità importante in questo finale di stagione e in vista della prossima. Tutto fatto per il rinnovo di Vigilucci.

Come riportato da Luca Maninetti la centrocampista rossonera protagonista di un buon campionato quest’anno e spesso decisiva dalla panchina, ha trovato l’accordo per il prolungamento del contratto. Da definire gli ultimi dettagli poi nei prossimi giorni potrebbe esserci l’annuncio ufficiale.