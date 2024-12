Fonseca Milan, scomodo paragone! C’entra Pioli, cosa hanno in comune i due tecnici

Fonseca Milan, il tecnico portoghese ha un approccio diverso con la squadra rispetto a Pioli ma il problema resta lo stesso

Come riportato da calciomercato.com, è spuntato un importante paragone tra Paulo Fonseca, tecnico del Milan, e Stefano Pioli, ex allenatore rossonero:

PAROLE – «Pioli è un allenatore che fa del confronto continuo con i suoi giocatori una prerogativa del suo stile lavorativo, Fonseca parla molto meno con i suoi giocatori. Entrambi si sono resi conto che in questo Milan c’è qualcosa che non va in termini di mentalità e atteggiamento. Paulo ha sposato la linea dura per risolvere i problemi, chi non si adegua è fuori. Ecco perché è prevista una sorta di rivoluzione sul mercato tra gennaio e la prossima estate».