Bologna Milan, Italiano potrebbe recuperare due giocatori per la finale di Coppa Italia! Ultimissime sui rossoneri

Come riporta la Gazzetta dello Sport, verso Bologna Milan arrivano buone notizie in casa rossoblu. Italiano non recupererà due giocatori fondamentali come Holm e Ndoye per la sfida casalinga contro la Juventus.

Si tratta però di una scelta precauzionale: l’obiettivo è riavere entrambi per la finale di Coppa Italia del 14 maggio. Non forzare il rientro per cercare di ottenerli in forma e convocatili per l’appuntamento che può valere un trofeo.