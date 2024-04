Gol Liberali: magia del giovane rossonero che sblocca Milan Monza Primavera – VIDEO

Gol Liberali: magia del giovane rossonero che si gira in un fazzoletto e sblocca Milan Monza Primavera. Ecco il video della rete dell’attaccante

Grandissimo gol di Mattia Liberali che sblocca la sfida tra Milan Primavera e Monza, valida per la 31esima giornata del campionato di Primavera 1.

Mattia Liberali scores for the Primavera vs Monza U19pic.twitter.com/CPG2IlMtiB — ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) April 27, 2024

Magia del giovane attaccante rossonero che si gira in un fazzoletto in area, sterza e trova un mancino precisissimo all’angolino basso, imprendibile per Mazza.