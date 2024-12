Fonseca Milan, clamoroso retroscena sullo sfogo dopo la Stella Rossa: loro due nel mirino ma non solo! Tifosi allibiti

Fonseca Milan, spunta il clamoroso retroscena sullo sfogo del tecnico dopo la vittoria sofferta contro la Stella Rossa: le ultime

Come riferito da calciomercato.com, è spuntato un importante retroscena sullo sfogo di Paulo Fonseca dopo Milan–Stella Rossa:

PAROLE – «Alla ripresa degli allenamenti Fonseca terrà a rapporto la squadra e chiarirà cosa non gli è andato giù nella mediocre prestazione offerta dai suoi ragazzi. Il problema principale risiede nell’atteggiamento di una squadra che sembra adagiarsi sulle vittorie e non recepire insegnamenti dalle sconfitte. Paulo farà riferimento anche a qualche singolo come Theo Hernandez e Davide Calabria (il capitano del Diavolo non ha salutato il tecnico al cambio), anche se sul banco degli imputati potrebbe finire anche altri giocatori. Un tecnico ha tutto il diritto di mettere la squadra davanti alle proprie responsabilità e Fonseca ci ha già abituati a una comunicazione diretta e senza peli sulla lingua. Il segnale, però, è chiaro: arrivati quasi al termine del girone di andata, il tecnico portoghese non ha ancora trovato una sintonia con il suo gruppo. Ed è molto preoccupante in vista dei prossimi impegni».