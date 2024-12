Moviola Milan Stella Rossa, Gil Manzano poco sopra la linea di galleggiamento. Dubbi su Abraham. E Musah...

Moviola Milan Stella Rossa, poco sopra la linea di galleggiamento la direzione di gara di Gil Manzano: dubbi sul gol di Abraham

Questo il giudizio del Corriere dello Sport sull’operato dell’arbitro Gil Manzano ieri sera in Milan–Stella Rossa:

PAROLE – «Un solo episodio che resta dubbio nella partita di Gil Manzano, la Stella Rossa ha protestato molto sulla rete di Abraham per il contatto di Gabbia su Spajic. Per il resto partita sopra la linea di galleggiamento, corretto non dare rigore su Musah. Prima che Abraham metta

in rete, c’è un contrasto robusto fra Gabbia e Spajic, siamo davvero al limite. Lo spagnolo non ha mai fischiato contatti così, pur non avendo una linea tecnica granitica. Essendo una mezza spinta, il VAR ha lasciato la decisione del campo, i dubbi restano. A parti inverse..».