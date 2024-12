Milan Stella Rossa, Fonseca deluso: lui il peggiore in campo, commette un brutto errore

Milan Stella Rossa, Paulo Fonseca molto deluso dalla prova di Yunus Musah: bruttissimo errore sul gol della squadra serba

Dalle pagelle della Gazzetta dello Sport emerge come il peggiore in campo in Milan–Stella Rossa sia stato senza dubbio Yunus Musah. Il classe 2002 infatti ha fornito una prova incolore commettendo anche un brutto errore sul gol del momentaneo pareggio dei serbi. Questo il giudizio:

PAROLE – «Parte largo a destra, poi va a fare il trequartista. Non appariscente e perde il pallone da cui nasce il pari della Stella Rossa. Brutto errore».