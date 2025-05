Milan Bologna, super ballottaggio per la finale di Coppa Italia: chi giocherà in attacco tra Jovic e Gimenez? Le ultimissime sui rossoneri

Allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena la sfida valevole per la finale di Coppa Italia tra il Milan e il Bologna, partita conclusa venerdì a San Siro 3-1 per i rossoneri in campionato. Il protagonista assoluto di questa sfida è stato Gimenez, autore di una doppietta.

Come riportato da Sky, il favorito per partire titolare mercoledì, resta comunque Luka Jovic. I prossimi allenamenti saranno decisivi.