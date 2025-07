Reijnders Milan, spunta il retroscena! C’entra Allegri, confidenza sul centrocampista olandese

Reijnders Milan, c’è il retroscena svelato da Giovanni Galeone: Allegri lo avrebbe allenato più che volentieri

Le recenti dichiarazioni di Giovanni Galeone a TopCalcio24 hanno scosso il mondo Milan, gettando nuova luce su un retroscena di mercato che avrebbe potuto cambiare il volto del centrocampo rossonero. Secondo il mentore di Massimiliano Allegri, il tecnico toscano nutriva una profonda ammirazione per Tijjani Reijnders, il talentuoso centrocampista olandese che si è unito al Milan nell’estate del 2023. Galeone ha infatti rivelato: “Reijnders piaceva tanto ad Allegri: avrebbe voluto tenerlo al Milan. Max ammira i giocatori di qualità, ma quando è arrivato ormai le cose sull’olandese erano già state decise”.

Queste parole aprono uno squarcio interessante sulle dinamiche interne del club rossonero, soprattutto alla luce dei cambiamenti significativi avvenuti di recente nell’organigramma. Con Massimiliano Allegri tornato sulla panchina del Milan come nuovo allenatore e Igli Tare insediatosi come nuovo Direttore Sportivo, le strategie di mercato del club sembrano proiettate verso una nuova era. La rivelazione di Galeone suggerisce che, se le tempistiche fossero state diverse, Reijnders avrebbe potuto essere una pedina chiave nel progetto di Allegri fin dall’inizio.

L’Ammirazione di Allegri per la Qualità e i Retroscena di Mercato

L’affermazione di Galeone che Allegri “ammira i giocatori di qualità” non è certo una novità per chi conosce il tecnico. La sua storia è costellata di successi ottenuti con squadre che potevano contare su calciatori dotati di tecnica sopraffina e intelligenza tattica. Reijnders, con la sua visione di gioco, la sua capacità di dettare i tempi e la sua predisposizione al pressing, rientrava perfettamente in questo identikit. Il fatto che Allegri avesse già messo gli occhi su di lui prima del suo arrivo ufficiale al Milan è un chiaro segnale di quanto il centrocampista olandese fosse considerato un elemento prezioso.

Tuttavia, come spesso accade nel calciomercato Milan, le decisioni vengono prese in tempi rapidi e con poco margine di manovra. Le parole di Galeone, “quando è arrivato ormai le cose sull’olandese erano già state decise”, sottolineano come Allegri si sia trovato di fronte a un fatto compiuto. Reijnders era già stato individuato e la trattativa per il suo acquisto era in fase avanzata, se non già conclusa, prima che l’ex allenatore della Juventus tornasse al timone del Milan. Questo evidenzia la complessità delle dinamiche di mercato, dove i tempi e le scelte del Direttore Sportivo – ora Igli Tare – giocano un ruolo fondamentale.

Il Futuro del Milan tra Allegri e Tare: Nuove Strategie di Mercato

L’arrivo di Allegri e Tare al Milan segna un punto di svolta. La loro collaborazione sarà cruciale per plasmare il futuro organico rossonero. Se da un lato Allegri ha ora la possibilità di lavorare su un progetto tecnico a lungo termine, dall’altro Tare avrà il compito di individuare i profili migliori in linea con le esigenze del tecnico e le disponibilità economiche del club. La sinergia tra allenatore e Direttore Sportivo è fondamentale per il successo di qualsiasi progetto calcistico.

Le parole di Galeone ci fanno riflettere su come alcune opportunità possano sfuggire per un soffio. Tuttavia, il fatto che un giocatore come Reijnders fosse già nei radar di un tecnico esigente come Allegri è anche una testimonianza del buon lavoro svolto dalla dirigenza rossonera nel reperire talenti di spessore internazionale. Ora, con Allegri saldamente in panchina e Tare al timone del mercato, i tifosi del Milan si aspettano un futuro brillante e un mercato estivoche possa portare in rossonero i giocatori “di qualità” tanto amati dal nuovo allenatore. Il Milan è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua gloriosa storia, con la speranza che i prossimi colpi di mercato possano allinearsi perfettamente con la visione di Massimiliano Allegri e le strategie di Igli Tare.