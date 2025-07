Jovic, l’ex Milan lascia l’Europa? Offerta monstre nelle ultime ore, riflessioni in corso

Jovic, l’ex attaccante del Milan ha ricevuto un’offerta monstre dall’Arabia Saudita: riflessioni in corso. I dettagli

Mentre il Milan è impegnato nella sua tournée asiatica, cercando la migliore condizione fisica e tattica in vista di un agosto che si preannuncia insidioso e ricco di sfide, il mercato continua a tenere banco con sviluppi inaspettati. La preparazione estiva è cruciale per i rossoneri, chiamati a farsi trovare pronti fin da subito per gli impegni ufficiali, dall’esordio in Coppa Italia contro il Bari alla prima di campionato a San Siro contro la Cremonese. La squadra, sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, sta lavorando sodo per affrontare al meglio una stagione che si preannuncia avvincente. Il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare è al lavoro per completare la rosa e assicurare al mister tutti i tasselli necessari.

Accordo con Estupiñán: Il Sostituto di Theo Hernández è Fatto!

Una delle notizie più rilevanti sul fronte del mercato rossonero riguarda l’accordo raggiunto con Pervis Estupiñán. Il terzino ecuadoriano è stato individuato come il sostituto ideale di Theo Hernández, garantendo copertura e qualità sulla fascia sinistra. L’arrivo di Estupiñán è un segnale chiaro delle intenzioni del Milan di mantenere alta la competitività in ogni reparto, nonostante le possibili partenze. La dirigenza rossonera, con in testa Igli Tare, ha agito con prontezza per assicurarsi un giocatore di grande valore e prospettiva, fondamentale per il sistema di gioco di Allegri. Questo acquisto rinforza ulteriormente la difesa, un reparto su cui Allegri pone grande attenzione.

Jovic Saluta l’Europa: Destinazione Arabia Saudita!

Se da un lato il calciomercato Milan accoglie nuovi volti, dall’altro deve salutare alcuni giocatori. È il caso di Luka Jovic, il cui contratto con il club rossonero non è stato rinnovato. Dopo diverse speculazioni sul suo futuro, che lo vedevano vicino a club europei come il Getafe in Spagna, si profila un’inattesa destinazione. A confermare questa clamorosa notizia è stato il noto giornalista ed esperto di trattative Matteo Moretto. Attraverso i suoi canali, Moretto ha ribadito quanto già anticipato poco prima: Jovic è molto lontano dal continuare la sua carriera in Europa.

L’ex numero nove milanista ha infatti ricevuto un’importante offerta dall’Arabia Saudita. Questa proposta, economicamente molto vantaggiosa, sembra aver convinto l’attaccante serbo a intraprendere una nuova avventura lontano dal calcio europeo. Questa notizia segna un punto di svolta per la carriera di Jovic, che dopo le esperienze in Bundesliga, La Liga e Serie A, si appresta a confrontarsi con un campionato in forte crescita come quello arabo. La partenza di Jovic libera una casella nel reparto offensivo del Milan, dando a Massimiliano Allegri e Igli Tare l’opportunità di valutare nuove soluzioni e, eventualmente, di intervenire sul mercato per un nuovo attaccante che si sposi perfettamente con la visione tattica del nuovo allenatore.

Il Milan, quindi, si prepara alla nuova stagione tra allenamenti intensi e un mercato in fermento. La tournée asiatica è un banco di prova fondamentale per la squadra di Allegri, che dovrà trovare la giusta amalgama per affrontare le prossime sfide. L’arrivo di Estupiñán e la partenza di Jovic sono solo gli ultimi capitoli di una sessione di mercato che si preannuncia ancora ricca di colpi di scena per i colori rossoneri. Sarà interessante vedere come il Milan, sotto la nuova gestione di Igli Tare e Massimiliano Allegri, completerà la propria rosa per ambire ai massimi traguardi in Italia e in Europa.