Calciomercato Milan, arrivano importanti conferme! Tare sta per chiudere una cessione importante: i dettagli

Calciomercato Milan, ci sono importanti conferme sulla trattativa con l’Al Ittihad per Bennacer: tutti i dettagli

Il mercato Milan estivo si preannuncia infuocato per l’Al-Ittihad, club saudita deciso a rinforzare il proprio organico con innesti di qualità in vista della prossima stagione. Il nome caldo che circola insistentemente nelle ultime ore è quello di Ismael Bennacer, il talentuoso centrocampista algerino del Milan. Secondo quanto riportato dal rinomato esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Al-Ittihad avrebbe avviato trattative concrete con la società rossonera per assicurarsi le prestazioni del giocatore, considerato una priorità assoluta per il reparto mediano.

L’interesse dell’Al-Ittihad per Bennacer non è una novità, ma l’intensificarsi dei contatti suggerisce una seria volontà da parte del club saudita di portare a termine l’operazione. Bennacer, con la sua visione di gioco, la sua capacità di recuperare palloni e la sua duttilità tattica, rappresenterebbe un valore aggiunto fondamentale per la squadra di Jeddah, che mira a competere ai massimi livelli sia a livello nazionale che continentale. Il contratto del centrocampista con il Milan lo lega ai rossoneri ancora per diverse stagioni, e questo rende la trattativa non semplice per l’Al-Ittihad, che dovrà presentare un’offerta economica considerevole per convincere il club di Via Aldo Rossi a privarsi di uno dei suoi elementi più pregiati.

Nel frattempo, il Milan, sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri e con Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo, è alle prese con la pianificazione della prossima stagione. La permanenza di Bennacer è considerata di grande importanza per il nuovo assetto tattico che Allegri intende implementare. Il tecnico livornese, noto per la sua predilezione per i centrocampi solidi e dinamici, vede in Bennacer un punto fermo su cui costruire le manovre della squadra. La sinergia tra Allegri e Tare sarà cruciale in questa fase del mercato: il nuovo DS rossonero avrà il compito di resistere alle offensive dei club interessati ai gioielli milanisti e, allo stesso tempo, di individuare i profili migliori per rinforzare la rosa.

Le alternative sul tavolo dell’Al-Ittihad: Wendel dallo Zenit come “piano B”

Nonostante l’attenzione sia focalizzata su Bennacer, l’Al-Ittihad sta valutando anche altre opzioni per il proprio centrocampo. Sempre secondo Fabrizio Romano, un altro nome presente nella shortlist del club saudita è quello di Wendel, il centrocampista brasiliano dello Zenit San Pietroburgo. Wendel, con le sue qualità tecniche e la sua fisicità, potrebbe rappresentare un’alternativa valida qualora la trattativa per Bennacer dovesse rivelarsi troppo complessa o economicamente eccessivamente onerosa. L’interesse per Wendel conferma la strategia dell’Al-Ittihad di investire massicciamente in centrocampisti di alto livello per garantire equilibrio e qualità al reparto.

La volontà dell’Al-Ittihad di aggiungere un nuovo centrocampista quest’estate è chiara e definita. Il club saudita è consapevole che un centrocampo forte e ben assortito è la chiave di volta per affrontare gli impegni di una stagione intensa e ambiziosa. Sia Bennacer che Wendel rientrano nel profilo di giocatori che possono elevare il livello tecnico della squadra e fornire la coesione necessaria tra difesa e attacco.

Per il Milan, invece, la situazione è delicata. Perdere Bennacer significherebbe dover tornare sul mercato per trovare un sostituto all’altezza, un’operazione che potrebbe rivelarsi difficile e costosa. La linea societaria, sostenuta da Tare e Allegri, sembra essere quella di mantenere i pezzi pregiati della rosa e di puntare sulla continuità tecnica, pur essendo aperta a valutare offerte irrinunciabili che potrebbero generare plusvalenze significative da reinvestire. Le prossime settimane saranno decisive per capire l’esito di queste intricate trattative di mercato, che promettono di tenere con il fiato sospeso i tifosi di entrambe le squadre. Il futuro di Ismael Bennacer è ora al centro di una vera e propria asta internazionale, con l’Al-Ittihad pronto a fare sul serio e il Milan a difendere il suo gioiello.