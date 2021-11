Dal Pino: «Newcastle meglio del Milan? Staveley ha preferito un’utilitaria»

Il presidente della Lega Serie A Dal Pino ha parlato durante Sport Industry, talk online organizzato da Rcs Academy

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato durante Sport Industry, talk online organizzato da Rcs Academy. Le sue parole riportate da Calcioefinanza.it.

STAVELEY – «Abbiamo 8 proprietà straniere, 7 americane e una cinese che hanno creduto nella Serie A e che ritengono ci sia potenziale di crescita. Quando si investe si guarda alle potenzialità società e mercato in cui si opera. Se la signora Amanda Staveley ha preferito investire nel Newcastle rispetto all’Inter o al Milan, si vede che le piacciono le utilitarie e non le macchine di Formula 1. Nel momento in cui si guarda al calcio italiano, si vede che è una grande opportunità perché ha potenziale inespresso come nessun altra Lega».