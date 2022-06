Cristiano Zanetti ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb dicendo la sua sul calciomercato del Milan e non solo

«Zaniolo al Milan? No, c’è Leao e in attacco non ha problemi. Il centravanti? Giroud alla fine è stato determinante. Ora deve rinnovare Maldini, ha fatto miracoli»