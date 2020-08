CorSera – Ibrahimovic al Milan: intesa più complicata del previsto

Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan: l’intesa tra domanda e offerta è più complicata del previsto

Come scritto da il Corriere dello Sport, mancano tre settimane e mezzo per il via ufficiale della stagione 2020/21 del Milan, ma al Milan, neanche a dirlo, parte dei pensieri sono proiettati intorno al futuro di Zlatan Ibrahimovic.

Il Milan è già andato incontro a Ibrahimovic, per il prossimo anno può renderlo il giocatore più pagato in rosa assieme a Donnarumma. Sei milioni, la proposta fatta anche di bonus facilmente raggiungibili nel corso della stagione. Ibra è rimasto in patria aspettando di definire la situazione per il rinnovo. Mentre nel frattempo il Milan ha acquistato Emil Roback, attaccante dell’Hammarby (club di cui Ibra è tra i proprietari) proprio per cercare di “lubrificare” ulteriormente la trattativa.

Secondo quanto scritto dal quotidiano sportivo romano, trovare un’intesa tra i cinque milioni iniziali e i sette netti richiesti dallo svedese è più complicato del previsto: non basta una via di mezzo, a quanto pare. La trattativa proseguirà nei prossimi giorni, l’unico ultimatum è quello del buonsenso.