Roback, conto alla rovescia in attesa del grande salto in prima squadra

Roback sarà rossonero per 1,2 milioni, partirà ovviamente dalla Primavera per fare esperienza in attesa del grande salto in prima squadra

Roback, Baby del 2003. Sarà rossonero per 1,2 milioni, partirà ovviamente dalla Primavera per fare esperienza in attesa del grande salto in prima squadra

DALLA PRIMAVERA- “Baby del 2003. Roback sarà rossonero per 1,2 milioni”. Così titolava il Corsport di ieri, oltre all’approfondimento: “L’Hammarby ha comunicato la cessione dell’attaccante classe 2003 ai rossoneri. Costato al Milan circa 1,2 milioni di euro, ha firmato un contratto di tre anni. Sarà uno dei rinforzi più importanti per la primavera di Giunti”. Ora resta da chiedersi quanto passerà da qui al salto in prima squadra.