Raiola: «Ibrahimovic? stiamo trattando ma non è questione di soldi»

Mino Raiola ha parlato della trattativa attualmente in corso con il Milan per il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic

Intervenuto ai microfoni di Gianluca Di Marzio su Sky Sport, Mino Raiola, procuratore di Ibra e Donnarumma, ha parlato del possibile futuro dei propri assistiti:

«Ibrahimovic? Bah, domani non credo sarà al ritiro del Milan. La trattativa finché c’è è un buon punto, stiamo parlando, non abbiamo ancora l’accordo. Non è questione di soldi, di convinzione e stile, tante cose. Il matrimonio si fa in due, se Ibra non volesse rimanere non ci sarebbe trattativa. Io sono ottimista come sempre, se no non si va avanti».