Nuovo allenatore Milan, da Conte a Fonseca sono quattro i nomi sul taccuino di Ibrahimovic: PRO e CONTRO dei possibili successori di Pioli

Nuovo allenatore Milan, Conte il sogno dei tifosi per il post Pioli ma resistono tre importanti alternative. Pro e contro

Tutto il Milan è concentrato sulle ultime cinque giornate di campionato che dovranno permettere alla squadra di Stefano Pioli di centrare il secondo posto e la conseguente qualificazione alla Champions League e alla Supercoppa Italiana della prossima stagione ma è chiaro che il ciclo di Pioli è ormai giunto alla conclusione e l’interesse più grande, tra tifosi e addetti ai lavori, è quello di conoscere il nome del sostituto del tecnico emiliano.

Al momento sono quattro i nomi segnati in rosso sul taccuino di Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani: il primo, il sogno dei tifosi, è rappresentato da Antonio Conte su cui è forte anche l’interesse del Napoli di De Laurentiis; al secondo posto Mark Van Bommel, ex centrocampista rossonero e attuale tecnico dell’Anversa, club con il quale ha vinto il campionato lo scorso anno; e infine, più staccati, Fonseca e Lopetegui. Analizziamo pro e contro profilo per profilo.

Partendo da Antonio Conte, è facile intuire perchè tutto il mondo Milan vorrebbe il salentino in panchina: rispondere alla seconda stella nerazzurra con un colpo ad effetto e con un personaggio vincente per natura. I dubbi di natura caratteriale potrebbero essere messi da parte, anche se tuttora persistono, se la società rossonera capirà che c’è bisogno di un colpo mediatico importante per rispondere ad una stagione che è stata un vero e proprio incubo per certi aspetti, non ultimo la seconda stella nerazzurra.

Se non si dovesse arrivare a dama con Conte, il profilo che stuzzica maggiormente Ibrahimovic è quello di Mark Van Bommel. L’ex centrocampista piace per il suo gioco innovativo e per la capacità di saper valorizzare i giovani talenti, un aspetto molto considerato in casa rossonera. Il rischio è quello legato alla poca esperienza in un club di così alto livello ma Zlatan garantisce per l’olandese.

Più staccati ma comunque ancora da non sottovalutare i nomi di Lopetegui e Fonseca. L’ex tecnico del Siviglia, fino a poche settimane fa, era addirittura in pole ma Ibrahimovic ha stoppato l’affare perchè non particolarmente convinto. Anche lo spagnolo ha saputo in carriera valorizzare per la maggior parte i tanti talenti avuti a disposizione ma non pare avere, di contro, quella capacità risollevare un ambiente che ha bisogno di una scossa emotiva prima che tecnica.

Infine Fonseca, ex tecnico della Roma e attuale allenatore del Lille: gioco propositivo ed entusiasmante, profilo di caratura internazionale ma fase difensiva di basso livello, un aspetto che ha penalizzato molto il Milan durante questa annata. Tutto porta a Conte dunque ma le sorprese sono dietro l’angolo: Ibrahimovic è pronto nuovamente a stupire.