Tomori Milan, l’ultima indiscrezione è una sentenza sul futuro: Fonseca non torna indietro

Tomori Milan, clamorosa indiscrezione sul difensore inglese: Fonseca non cambia idea e punta ancora su Gabbia-Thiaw

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, non cambia idea in vista della sfida di domani contro il Genoa a San Siro.

Tomori era un titolare e uno dei segreti dello scudetto, ora ha perso il posto. Era un incedibile, non lo è più. I titolari oggi sono Gabbia e Thiaw e l’idea è che Fonseca continui così per le prossime partite di campionato.