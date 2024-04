Pioli Napoli pista sempre più concreta, ma serve questo incastro. Il punto sul futuro

Pioli Napoli pista sempre più concreta, ma serve questo prima incastro. Il punto sul futuro dell’allenatore

Calciomercato.com ha fatto il punto sul futuro di Stefano Pioli, legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2025 ma di fatto già certo di non continuare sulla panchina dei rossoneri.

L’opzione più concreta per il tecnico è il Napoli, con De Laurentiis che sarebbe pronto a ripartire da lui per la prossima stagione. Pioli prima cercherà di trovare un accordo col Diavolo sulla buonuscita e poi prenderà in considerazione l’ipotesi.