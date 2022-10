Conferenza stampa Pioli: «Col Torino gara complicata, ecco cosa servirà. Vicini a Pablo Marì, sul mio rinnovo...»

Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Milan. Ecco le parole dell’allenatore rossonero

OBIETTIVO: «Il nostro obiettivo è di finire il 13 novembre più avanti possibile in campionato e col passaggio agli ottavi in Champions. Abbiamo 5 partite molto importanti in pochi giorni, la squadra ci arriva bene. La partita di domani è molto complicata ma affrontare le squadre di Juric è sempre stimolante perchè devi trovare soluzioni diverse».

PARTITA COL TORINO: «La partita presenta grosse difficoltà, anche lo scorso anno non abbiamo vinto. Arriviamo da partite con squadre che prendono posizioni simili al Torino e vogliamo continuare a vincere perchè i campionati si vincono facendo lunghe strisce vincenti. Ora il Napoli sta facendo benissimo ma credo che sarà un campionato equilibrato anche nelle posizioni di vertice. Vincere domani sarebbe molto importante. Dest e Brahim Diaz sono recuperati e saranno convocati. Stiamo giocando tanto quindi metterò in campo la formazione migliore in base alle condizioni della squadra».

PELLEGRI: «Pellegri ha vissuto una stagione problematica a causa dei problemi fisici e poi aveva una concorrenza molto alta. Sono state fatte delle scelte per lui e per noi, gli auguro di fare bene ma dalla prossima partita».

TURNOVER: «La squadra titolare c’è e sarà quella che comincerà la gara domani con la consapevolezza di avere cambi importanti. I ragazzi mi stanno dando grande disponibilità, la nostra attitudine è quella di preparare ogni partita come se fosse la più importante. La concorrenza aiuta a mantenere alto il livello dell’allenamento, per convincermi devono dare tutto. Vogliamo alzare il livello. Sappiamo che per cercare di confermarci dobbiamo fare più punti possibili, non sarà determinante la posizione del 13 novembre. Per rivincere il campionato servono 85 punti circa, sono tanti. Vincere ora ci potrebbe permettere di avere delle soste nel corso del campionato, abbiamo perso col Napoli immeritatamente ma poi siamo stati bravi con 4 vittorie consecutive. Domani vogliamo continuare».

BRAHIM DIAZ E MAIGNAN: «Brahim Diaz sta bene, ha avuto una contrattura. Vedremo che scelte farò, non credo che sarà un problema per molti giocare due partite ravvicinate ma dipenderà dal minutaggio di ognuno. Maignan si sta curando da noi, lunedì avrà un altro esame e poi stabiliremo quando farlo rientrare».

DE KETELAERE: «Abbiamo 5 partite importantissime per il presente e per il futuro, tutti i giocatori devono essere pronti. Su De Ketelaere c’è grande attesa fuori, ma qui abbiamo la lungimiranza per aspettarlo. Ha tutte le qualità per imporsi».

ANCORA SUL BELGA: «Il 13 novembre ci troveremo e nessuno avrà giocato tutte e 7 le partite. Ho tanti giocatori disponibili e forti e li farò giocare tutti. Vale anche per domani. De Ketelaere? Difficile fare una previsione perchè ognuno ha un suo cammino. Difficile prevedere il futuro, anche per noi che ci lavoriamo tutti i giorni. Ha tutte le caratteristiche per far sbocciare il talento, magari domani va in gol e cambiano i titoli. Deve continuare a lavorare così».

ADLI E KALULU: «Adli? La squadra di domani sarà la migliore possibile. Chi gioca lo sa da stamattina. Partita importante ma abbiamo le qualità per fare bene. Kalulu? Penso che i paragoni siano spesso difficili e inopportuni, Pierre ha la sua strada da percorrere. Da centrale ha fatto cose eccellenti, da terzino ci sono volute alcune partite per riprendere l’abitudine al ruolo. Mentalità fantastica, è sempre presente. Poi deve migliorare, costruire da centrale o da laterale è diverso ma deve continuare così».

CARATTERISTICHE NECESSARIE PER DOMANI: «Domani dobbiamo giocare con qualità e personalità perchè loro ci presseranno molto. Tanti giocatori si devono far dare la palla anche sotto pressione. Ne abbiamo, quindi mi aspetto una prova convincente».

RINNOVO, VRANCKX E THIAW: «Come nei matrimoni, c’è solo da rinnovare le promesse. Non so quando sarà ma non sarà un problema. Ci conosciamo sempre meglio e sappiamo che abbiamo tante sfide da affrontare insieme. Vranckx e Thiaw? Stanno crescendo tanto, sono pronti. Ho tanti giocatori ma possono aiutare la squadra».

POBEGA: «Pobega è un giocatore più completo e consapevole grazie a Juric. Giocatore importante con caratteristiche di cui la squadra aveva bisogno».

MIGLIORAMENTO DELLA ROSA: «Una mia priorità è sempre stata quella di ottimizzare le qualità dei calciatori a disposizione. Il club ci mette a disposizione determinate caratteristiche e noi le dobbiamo sviluppare. Qui lo stiamo facendo bene perchè il materiale è di ottimo livello. Se tutti migliorano è perchè hanno qualità e lavorano con grande disponibilità. Merito di tutti, ma soprattutto dei calciatori».

DUELLI: «Ci saranno tanti duelli, tanti contrasti e tante secondo palle. Oltre alla qualità dovremo vincere più contrasti e recuperare molti palloni. Domani servirà tutto questo. Personalità della squadra? Loro credono nelle loro qualità soprattutto nei momenti difficili della partita ed è un miglioramento importante. Alcune volte non siamo così compatti ma i ragazzi sanno che lavorando insieme possono trovare la giocata vincente in serate più difficili».

CALCIATORI PROVENIENTI DALLA PREMIER: «I calciatori venuti dalla Premier si fanno poche domande, si allenano al massimo senza farsi problemi. Noi siamo più attenti e ci togliamo qualcosina dal punto di vista mentale. Loro sono più leggeri e liberi e meno preoccupati su tante altre situazioni».

PABLO MARI’: «La situazione di Pablo Marì ha colpito tutti noi. Siamo nelle mani del destino e bisogna cercare di essere il più attenti possibile. Ho subito sentito Galliani per sapere come stessero le cose. Fortunatamente è andato tutto bene, si riprenderà ma sono cose che non dovrebbero succedere».