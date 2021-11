Pioli contento di Kessié: «L’ho visto bene, sull’episodio del derby..»

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra Fiorentina e Milan. Ecco le parole dell’allenatore rossonero

«Io l’ho visto bene. Nel derby la sua prestazione è stata giudicata solo per l’episodio del rigore, in cui poteva certamente fare meglio, ma poi ha fatto bene. E’ tornato bene, a centrocampo stanno tutti bene. Poi deciderò chi far giocare».

